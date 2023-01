Hospital de Parintins registra nascimento de um dos maiores bebês da história

(Foto: Divulgação / internet) – Angerson Santos, um bebê de 7.328kg, nasceu nesta quarta-feira (18), no Hospital Padre Colombo, em Parintins-AM e entra para a história como um dos maiores do município. Ele e a mãe seguem internados, uma vez que precisam de cuidados especiais, mas, segundo a equipe médica, os dois apresentam um bom quadro de saúde.

O parto foi realizado pela médica Artemizia Pessoa, que se surpreendeu com o tamanho da criança (58 cm de comprimento). “Seria um bebê grande, mas ele superou todas as expectativas. Eu acredito que já foi o maior bebê que nasceu aqui em Parintins, talvez no Amazonas e até um dos maiores do Brasil, pelo pelos registros que a gente conhece”, destacou.

Ainda de acordo com a médica, Angerson “tem fatores de risco aumentados. Ele precisou de toda uma assistência ventilatória, de uma atenção intensiva mesmo da equipe de neonatologia logo após o nascimento. Foi uma cirurgia mais detalhada, mais difícil que a média das normais”, disse.

A criança está na incubadora para receber maior atenção.

Apesar dos riscos, o bebê passa bem, mas ainda não há previsão para alta médica. A família da criança e a equipe médica iniciaram uma campanha para arrecadar roupas, uma vez que o bebê perdeu todo o enxoval devido seu tamanho. Quem quiser ajudar pode procurar a recepção do hospital. (Com informações do portal Repórter Parintins).

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2023/11:52:16

