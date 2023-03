Hospital do Amor fará atendimentos de saúde em Novo Progresso, Castelo de Sonhos e Itaituba no Pará

Unidade Móvel do Hospital do Amor fará atendimentos de saúde em Novo Progresso, Km 1.000 ,Itaituba e Castelo de Sonhos; veja como participar.

Itaituba será o primeiro município a receber a unidade móvel na região nesta quarta-feira, 22 de março de 2023. Serão ofertados serviços de PSA de próstata, lesão de pele e colo do útero. Atendimentos ocorrerão no dia 22 de março. “A carreta será estacionada na frente do Parque de Exposições Hélio da Mota Gueiros, localizado no km 5 da Rodovia Transamazônica, próximo do Aeroporto Municipal”.

Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso) o atendimento será dia 30 de março de 2023.

Em Novo Progresso o atendimento será no dia 31 de março.

Castelo de Sonhos dia 1 de março de 2023.

Saiba mais sobre o atendimento.

Os moradores destes municípios, terão a oportunidade de serem atendidos gratuitamente com serviços de PSA de próstata, lesão de pele e colo do útero. Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17. Em Novo Progresso a carreta será estacionada na frente a loja Casa das Tintas, localizado no centro da cidade.

Serão ofertados sessenta (60) atendimentos de lesão de pele, quarenta (40) de exame de PSA de próstata e 40 de colo do útero.

Os interessados em participar do mutirão de saúde devem, antes, procurar dia 26 na sede do Lions Clube para serem submetidos a procedimentos de triagem, que determinará a prioridade de atendimento e tratamento dos pacientes.

Segundo o Lions, só serão atendidos na unidade móvel aqueles que passarem pela triagem. “… Não adianta você que tem a suspeita vir direto para cá no dia 31, que não será atendido. Tem que passar pelo Lions dia 26 para fazer a triagem e encaminhar para carreta no dia 30”, disse. No Km 1.000 a traiagem vai até dia 24 no Posto de saúde e a carreta encosta por lá dia 31. Em castelo de Sonhos não haverá triagem e a carreta chaga dia 01/04. Em Itaituba a carreta atende agora dia 22.

Apesar de já ser tradição a mais de 06 anos em Novo progresso, é a primeira vez que a unidade móvel estará atendendo em Itaituba. Para Jacy Oliveira, Presidente da Ação Sorriso, é uma satisfação muito grande ter o serviço no município, uma vez que muitas pessoas não têm condição de buscar os atendimentos em outro lugar.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/08:48:09 com informações do portal Plantão 24 horas e guianovoprogresso.com.br

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...