Indígenas interditam BR-222 no Pará e cobram construção de escola

Indígenas interditaram BR 222 para cobrar construção de escola no Pará — Foto: Dione Freires/ TV Liberal

Desde 2015 estudantes têm aula em local improvisado de madeira e palha.

Indígenas da Terra Mãe Maria, em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do estado, bloquearam a BR-222 nesta segunda-feira (20). Eles cobram a construção de uma escola na aldeia.

Com o bloqueio parcial, filas de veículos se formaram em dois pontos da BR, sendo a Polícia Rodiviária Federal (PRF).

A passagem de veículos era liberada para dez carros a cada 20 minutos. Os manifestantes exigiam a presença de um representante do Governo do Estado, ou da Funai.

Segundo a PRF, por volta das 16h a rodovia foi totalmente liberada após uma reunião ser agendada entre indígenas e Funai.

Alunos têm aula em espaço improvisado

Desde 2015 a comunidade indígena cobra a construção da escola, onde estudam mais de 100 alunos em um espaço improvisado. Na aldeia Kriamreti-je vivem 45 famílias

O local atual onde as aulas são realizadas foi construída pelos próprios indígenas, era uma casa e se tornou a escola, que é feita de madeira e teto de palha.

Quando há chuva forte, as aulas precisam ser suspensas porque o telhado não comporta o volume de água. Para amenizar o problema, algumas lonas foram colocadas em cima das palhas.

Em nota, Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou “que vai enviar uma equipe de engenharia até a escola para mapear as necessidades da comunidade escolar indígena, e que a construção da unidade consta no cronograma de prioridades emergenciais da Secretaria.

A Seduc ressalta ainda que está em diálogo constante com os indígenas para que juntos possam discutir um cronograma de prioridades na área”.

