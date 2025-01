Influenciadora com mais de 6 milhões de seguidores morre engasgada durante jantar

Foto: Reprodução | Ela começou sua trajetória nas redes sociais em 2014, transformando experiências de bullying relacionadas ao seu peso em mensagens de autoestima e aceitação

A influenciadora digital dominicana Carol Acosta, conhecida como Killadamente, faleceu no último sábado (4), aos 27 anos, durante um jantar em família. Segundo informações divulgadas por sua prima Sharny, Carol engasgou, sofreu um ataque e, mesmo sendo levada ao hospital, não resistiu. A família aguarda o resultado da autópsia para esclarecer as causas exatas da morte.

Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, Carol era conhecida por criar conteúdos humorísticos e motivacionais. Ela começou sua trajetória nas redes sociais em 2014, transformando experiências de bullying relacionadas ao seu peso em mensagens de autoestima e aceitação. Além de influenciadora, era mãe de dois filhos e reconhecida por incentivar o amor-próprio em seus seguidores.

Em 2019, a influenciadora realizou a palestra “Eu me amo e não me importo” na Argentina, onde compartilhou sua trajetória de superação. O evento destacou sua abordagem sobre como lidar com desafios e promover resiliência. Sua atuação nas redes sociais e em eventos deixou uma marca significativa em sua audiência.

A morte de Carol foi confirmada por sua irmã Khatyan, que agradeceu o apoio recebido. “Te amo, irmã, e sempre te amarei. Agradeço a Deus por ter tido você com esse coração imenso. Descanse em paz”, escreveu em suas redes sociais. O falecimento gerou comoção entre fãs e amigos, que lamentaram a perda.

