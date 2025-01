Aurélio Goiano lava Prefeitura de Parauapebas com sal grosso para ‘acabar com urucubaca’

Foto: Reprodução | Segundo o prefeito, o objetivo da ação foi eliminar “energias negativas” associadas à gestão anterior e marcar um novo começo para o município

O prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), realizou uma ação simbólica na sede da prefeitura no início de sua gestão. Acompanhado pelo vice-prefeito Chico das Cortinas, secretários municipais e líderes religiosos, o prefeito lavou a entrada do prédio utilizando água, sabão e sal grosso.

Além da limpeza, o grupo participou de orações conduzidas por representantes de diferentes crenças religiosas. Segundo o prefeito, o objetivo da ação foi eliminar “energias negativas” associadas à gestão anterior e marcar um novo começo para o município.

“Para encerrar eternamente uma gestão de 16 anos que, infelizmente, destruiu a nossa cidade e os sonhos de muitas famílias, não havia outro jeito de entrar no gabinete a não ser lavando com água, sabão e sal grosso. Depois disso, entregamos esse governo nas mãos de Deus e iniciamos a reconstrução de Parauapebas”, declarou Aurélio Goiano.

A iniciativa foi registrada em vídeos compartilhados nas redes sociais do prefeito, gerando ampla repercussão e debates sobre o simbolismo do ato e suas implicações políticas.

