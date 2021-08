Inscrições abertas para Editais Públicos de Patrocínios 2022 do Banco da Amazônia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os editais estão disponíveis a partir de hoje no site do Basa: www.bancoamazonia.com.br . Acesse o menu “O Banco > Patrocínio”. Serviço: Inscrições abertas para os Editais Públicos de patrocínios do Banco da Amazônia Período de inscrições: de 10/08/2021 a 30/09/2021. Para se inscrever ao “Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2022” e “Edital de Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura 2022”, os interessados devem enviar suas candidaturas exclusivamente para os seguintes e-mails ( edital.patrocinios@bancoamazonia.com.br ) e ( lei.incentivocultura@bancoamazonia.com.br ).

(Foto:Divulgação) – O Banco da Amazônia (Basa) lançou ontem, dia 10, as inscrições para dois editais públicos de seleção de projetos para 2022. Os Editais são: de Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura 2022 e o Edital de Patrocínios 2022. As inscrições são exclusivamente por e-mail e prosseguem até o dia 30 de setembro.

