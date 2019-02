Irmã do rei da Tailândia surpreende com candidatura a premiê

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ubolratana abdicou de seus títulos reais em 1972 ao se casar com Peter Jensen, norte-americano e colega do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Ela morou nos Estados Unidos por mais de 26 anos e se divorciou em 1998.

Não ficou claro de imediato se a indicação de Ubolratana, que estrelou novelas em seu país e morou no Estado norte-americano da Califórnia durante anos, tem a aprovação do rei Vajiralongkorn.

A princesa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, de 67 anos, irmã mais velha do rei Maha Vajiralongkorn, foi indicada por uma sigla leal ao premiê deposto Thaksin Shinawatra, figura no centro da turbulência política e dos protestos de rua de opositores que assolam a sociedade tailandesa há anos.

A irmã do rei da Tailândia entrou na disputa pelo cargo de premiê do país, nesta sexta-feira, como candidata de um partido populista, em uma incursão inédita de um membro da realeza na política que conturbou de imediato a primeira eleição desde o golpe militar de 2014.

