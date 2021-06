Jovem de 19 anos tenta resistir à prisão por tráfico e é alvejado com balas de borracha, em Itaituba

Material apreendido foi encaminhado para a delegacia – (Foto:Reprodução)

Emanuel Silva de Azevedo estava com 300 gramas de maconha, além de quantia em dinheiro e uma faca

Um jovem, identificado como Emanuel Silva de Azevedo, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (13), no bairro São Tomé, em Itaituba, sudoeste do Pará. Com o acusado, os policiais apreenderam cerca de 300 gramas de maconha, além de R$ 175 em dinheiro e uma faca, que ele teria utilizado para tentar resistir à prisão. As informações são do site Giro Portal.

A prisão ocorreu após denúncias anônimas informando sobre tráfico de drogas na décima quarta rua, após a travessa Raimundo Preto, no bairro São Tomé. Ao avistar a guarnição, o acusado tentou fugir entrando em uma residência, onde pegou uma faca e ameaçou os policiais, que precisaram realizar disparos de bala de borracha contra ele.

Na revista pessoal, dois papelotes de maconha, do tipo “skank”, foram encontrados com Emanuel. Questionado se teria mais drogas, o acusado teria relatado que guardava o resto no quarto em que estava dormindo. No local indicado, foram encontrados mais uma quantidade da droga e uma quantia em dinheiro.

Em depoimento, Emanuel teria confessado que iria traficar a droga. Ele foi conduzido para atendimento médico e posteriormente foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

