Juíza concede fiança e liberdade à quadrilha presa por furto de combustível de transportadora

Coordenada pelo superintendente da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, a operação “Anfíbio” que resultou na prisão dos seis foi deflagrada na noite de sábado (3), no Rio Tapajós, em frente à cidade de Santarém, após investigações.

Os seis passaram por audiência de custódia no Fórum da Comarca de Santarém no domingo (4), com a juíza Juliane Fernandes, da Vara de Execuções Penais, que arbitrou fiança.

(Foto:Reprodução G1)- Já estão em liberdade os quatro funcionários de uma empresa transportadora de combustível e os dois marítimos presos em flagrante na noite de sábado (3), durante flagrante de furto de gasolina em Santarém, no oeste do Pará.

