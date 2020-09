Justiça Federal no Pará ultrapassa os 100 mil processos julgados durante a pandemia

A Justiça Federal no Pará já julgou até este domingo (30) 104.529 processos, dos quais 99.204 em 111 dias úteis, desde que começou o plantão extraordinário decretado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região como parte das medidas adotadas para conter o avanço do coronavírus Covid-19, doença declarada como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As movimentações feitas por serventuários da Justiça chegam a 1.168.803 no período.

A movimentação processual, que pode ser acessada no Painel de Acompanhamento da Produtividade Durante o Plantão Extraordinário, refere-se tanto à sede da Justiça Federal em Belém (estruturada com 12 varas, além de duas Turmas Recursais, que apreciam recursos de decisões proferidas em quatro Juizados Especiais Federais), como nas Subseções Judiciárias que funcionam nos municípios de Santarém e Marabá (com duas varas cada uma), além das varas únicas de Altamira, Castanhal, Redenção, Paragominas, Tucuruí e Itaituba.

No dia 26 de agosto, o presidente do TRF1, desembargador I’talo Mendes, assinou a Resolução Presi nº 11007391, estendendo o plantão extraordinário até o dia 29 de setembro no Pará e mais 12 estados, além do Distrito Federal, unidades que compõem a 1ª Região.

Por:RG 15 / O Impacto com informações do TRF-1

