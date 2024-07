Juventude e Atlético-MG empatam em jogo movimentado no Mané Garrincha

Foto: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakoFoto | Times se enfrentaram nesta terça-feira (16/7), em jogo da 17ª rodada do Brasileirão. Duelo foi realizado pelo Metrópoles Sports e Arena BRB.

Em jogo bem disputado, Juventude e Atlético-MG empataram em 1 x 1 na capital federal, nesta terça-feira (21/7), no jogo de abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Mané Garrincha, o Galo abriu o placar com Junior Alonso, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo, com gol de Jean Carlos pelo Jaconero. A partida foi uma realização do Metrópoles Sports em parceria com a Arena BRB.

Na 12ª colocação do campeonato, o Juventude volta a campo em mais um jogo do Metrópoles Sports em Brasília, no próximo domingo (21/7). O time gaúcho enfrenta o São Paulo pela 18ª rodada do Brasileirão, às 18h30. O Atlético enfrenta o Vasco no mesmo dia, às 16h.

Galo domina, mas toma o empate

O confronto começou em alta intensidade com chances de gol para os dois lados. O Juventude teve cobrança de falta perigosa logo no início da partida, mas foi o Atlético-MG quem dominou as principais jogadas ofensivas do jogo até a primeira metade dos 45 minutos iniciais.

Em sua reestreia pelo Atlético, Junior Alonso abriu o placar em golaço aos 17 minutos do primeiro tempo e colocou o Galo na frente do marcador. Logo na sequência, o time mineiro seguiu no ataque e ficou perto de ampliar a vantagem. Em chance clara de gol, o meia Gustavo Scarpa acabou perdendo oportunidade sozinho na grande área, após falha da zaga do Jaconero.

O Galo chegou a marcar segundo gol com Paulinho, após cruzamento de Arana, mas teve o tento anulado por posição irregular do atacante. Apesar do impedimento, o Atlético seguiu em busca de ampliar o placar e manteve a postura agressiva no ataque.

Na reta final da primeira etapa, a insistência do time mineiro na postura ofensiva levou a equipe a duas bolas na trave em sequência. A primeira, nos pés de Gustavo Scarpa, não valeria devido ao impedimento do meia, mas a segunda levou a torcida do Galo à loucura após Paulinho receber bola nas costas da defesa e carimbar o poste do adversário.

Apesar de não manter o controle da partida, o Juventude foi efetivo nas poucas chances que teve e acabou igualando o placar ao final do primeiro tempo na Arena BRB Mané Garrincha. Aos 42 minutos, Jean Carlos recebeu livre em contra-ataque e carimbou as redes do goleiro adversário.

Tudo igual

No início da segunda etapa, o Juventude voltou a campo tentando controlar as ações ofensivas e manter a posse de bola. Apesar da tentativa, o Galo retomou o domínio do jogo e seguiu em busca de voltar à vantagem no marcador. Logo nos primeiros minutos, Hulk perdeu grande chance após cruzamento rasteiro de Arana para a área.

O Atlético-MG seguiu incisivo no ataque e levava mais perigo à defesa do Jaconero. Aos 17 minutos, Hulk chegou a recolocar o time mineiro à frente no marcador, mas teve o tento anulado por falta de Alan Franco em Caíque na jogada do gol.

Apesar da insistência do Galo no ataque, o time mineiro não conseguia mais levar perigo ao adversário. Do outro lado, o Juventude se mantinha bem estruturado na defesa e segurava bem a pressão do Atlético-MG. Na reta final da partida, o Jaconero perdeu a chance da virada após Luís Oyama isolar bola sozinha na entrada da grande área.

Nos acréscimos, o chileno Vargas quase marcou, mas a zaga do Juventude tirou em cima da linha e manteve o empate no placar.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/10:22:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...