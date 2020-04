Ladrão foragido é preso ao apresentar documento falso em fiscalização no Pará

(Foto: Reprodução – Agência PRF Altamira Pa) – A Policia Rodoviária Federal prendeu nesta quarta-feira (15), um foragido da justiça, junto com um veículo que havia sido furtado e clonado, durante uma fiscalizações na BR 230 Km 984, município de Altamira, sudeste do Pará.

Na operação, a equipe da PRF abordou o veículo Hilux e durante as verificações dos documentos o condutor apresentou Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) com sinais de falsificação.

Por adulteração de dois números do documento, a equipe conseguiu identificar o documento original, emitido pelo estado do Mato Grosso, possuindo registro de furto datado de 21 DE novembro de 2018.

Durante fiscalizações no veículo, a PRF constatou que o veículo é fraudado/clonado, por adulteração nos elementos identificadores do veículo, após a verificação de outros elementos identificadores, foi encontrado o verdadeiro veículo com registro de furto do dia 09 de janeiro de 2020 na cidade de Santana do Araguaia.

Ainda na abordagem, foram encontrados também dentro do veículo duas armas de fogo, uma calibre 38 e uma calibre 22, juntamente com cinco munições. Em consulta ás pessoas que estavam no veículo, foi identificado que existe em nome do condutor um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo emitido pelo tribunal de Justiça do Pará.

Diante disso, além de já haver um mandado de prisão em aberto para o condutor, o mesmo também foi autuado pelo crime de adulteração (art. 311 Código Penal) e receptação (art. 180 Código Penal) de veículo roubado, e encaminhado para Delegacia de Policia Civil de Altamira, e o veiculo foi apreendido e encaminhado ao órgão competentes.

Por:Agência PRF – Altamira PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...