Mãe e avó são presas por manter criança autista de 8 anos presa em canil

Menino foi resgatado na última segunda, desidratado e machucado – (Foto:Reprodução)

Uma criança autista, de apenas 8 anos, foi resgatada, na última segunda-feira (17), em Belford Roxo, Rio de Janeiro. O menino vivia preso em um canil, na parte externa da casa, com portas trancadas e péssimas condições de higiene. Mãe e avó foram presas sob acusação de cárcere privado e tortura.

As investigações tiveram início há cerca de dez dias, quando uma denúncia anônima, que incluía fotos do menino, foi enviada à Polícia Civil, ao Conselho Tutelar e a outros órgãos. Na segunda, enquanto as duas eram presas em flagrante pelos policiais civis, uma equipe do Conselho Tutelar do município, autorizada pela Justiça, foi até o local e resgatou a criança.

De acordo com informações da polícia, a vítima apresentava inanição, desidratação e diversos machucados pelo corpo. Um exame de corpo de delito, que atestará a gravidade das lesões, já foi solicitado.

O menino foi encaminhado para tratamento multidisciplinar e está internada devido a um delicado estado de saúde. Já as duas mulheres, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), deram entrada no sistema prisional e aguardavam, até o início da noite dessa terça, a realização das audiências de custódia. Elas não possuíam antecedente criminal.

Por:Redação Integrada, com informações do Extra

