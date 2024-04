Mãe e filho suspeitos de matar 2 e ferir padre em Peixoto de Azevedo vão se entregar; diz advogada

(Foto: Reprodução)- Os dois são apontados pela Polícia Civil como principais suspeitos do duplo homicídio, ocorrido na tarde de domingo, em Peixoto de Azevedo.

Inês Gemilaki e seu filho, Bruno Gemilaki Dal Poz, vão se apresentar ainda nesta terça-feira (23), para a Polícia Civil. Isso é o que garante a advogada de defesa, Angelita Kemper. Os dois são apontados pela Polícia Civil como principais suspeitos do duplo homicídio, ocorrido na tarde de domingo (21), em Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá). Mãe e filho seriam os autores dos disparos.

Conforme apurado, Inês e Bruno estariam desde ontem colaborando com a Polícia Civil nas investigações. Não foi divulgado pela defesa em qual cidade eles vão se apresentar.

Como já publicado, Márcio Ferreira Gonçalves e o irmão dele Eder Gonçalves Rodrigues foram detidos, na manhã desta terça-feira (23), em uma casa no centro de Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá).

Márcio é companheiro de Inês e seria o motorista da caminhonete Ford Ranger e teria ajudado a dupla na fuga. Já seu irmão confessou, em depoimento à polícia, participação no crime. Ele disse que teria entrado na casa com Inês e Bruno e efetuado disparos nas vítimas.

“Com as prisões foi possível identificar um quarto envolvido no crime, até então desconhecido, uma vez que acreditávamos que o homem de camiseta preta que entrou na casa e efetuou os disparos era o Márcio, marido e padrasto dos outros dois autores do crime”, disse a delegada Anna Marien, responsável pelas investigações.

O crime

Conforme apurado, o crime teria sido motivado por vingança. A família Gemilaki teria sido alvo de uma cobrança relativa a um imóvel que havia sido alugado, de R$ 60 mil, pelo dono do imóvel. Por conta disso, o trio teria invadido a casa do proprietário, que era o alvo. No entanto, a arma teria falhado e ele não foi baleado.

As vítimas fatais, que são o sogro do proprietário e um pioneiro da cidade, não tinham elo com a rusga e participavam de uma confraternização na casa. Elas foram atingidas e morreram no local.

O padre J.R.D. foi atingido no braço na ação. Ele foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital da cidade, onde passou por cirurgia e segue internado em observação

Crime foi filmado

Peixoto de Azevedo: Mãe e filho entram atirando em residência de garimpeiro e provocam chacina.

Leia mais: https://t.co/68r3T9APYN pic.twitter.com/bfXzjFeVV4 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 21, 2024

Todo o crime foi flagrado por câmeras de segurança do imóvel. No vídeo de uma delas é possível ver as pessoas reunidas dentro da casa em uma mesa jogando cartas, quando acontece a invasão. Elas chegam a se abaixar e tentam se esconder. Muitos tiros são ouvidos. Inês vai até as vítimas e atira várias vezes.

Outro vídeo mostra Inês saindo da casa, com o marido e o filho. Ao que parece, mais disparos foram efetuados pela suspeita. Após isso, o trio foge em uma caminhonete Ford Ranger branca e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil faz buscas pelos suspeitos.

