 Marina Silva exonera superintendente do Ibama no Pará

Marina Silva exonerou o então superintendente do Ibama no Pará, Rafael Juliano Foto:| Valter Campanato/Agência Brasil

Rafael Angelo Juliano foi exonerado pela ministra do Meio Ambiente após ligação do ex-chefe regional do Ibama com pecuaristas e sojicultores ser revelada.

O chefe regional do Ibama no Pará, Rafael Angelo Juliano, nomeado em 2022, foi exomerado do cargo pela ministra do Meio Ambiente Marina Silva. As exonerações no Ibama atingiram 22 superintendências regionais.

Segundo reportagem da revista Piauí, ele é dono de uma consultoria que presta serviços para pecuaristas e sojicultores do próprio estado que, inclusive, já foram multados pelo Ibama.

De acordo com a revista, ele já foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público por adquirir madeira sem licença ambiental comprovada. (Com informações do portal OestadoNet).

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/10:18:53

