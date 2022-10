Militares iniciam deslocamento para garantir segurança no 2º turno das eleições no Pará

Militares iniciam deslocamento no 2º turno das eleições no Pará. — Foto: Divulgação

Um destacamento formado por doze fuzileiros navais foi o primeiro grupo a seguir viagem nesta segunda-feira (24) em Belém.

Militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira iniciaram nesta segunda-feira (24) o deslocamento para 78 municípios do Pará. As tropas vão reforçar a segurança para o segundo turno das Eleições Gerais no próximo domingo (30).

Um destacamento formado por doze fuzileiros navais foi o primeiro grupo a seguir viagem. À bordo do Navio Patrulha Bocaina, os militares saíram, às 16h, da base naval de Val de Cães, com destino aos municípios de Chaves, Gurupá e Almerim, na Ilha do Marajó.

Os próximos deslocamentos são de militares do Exército Brasileiro, por meio do 2º Batalhão de Infantaria de Selva, para dez municípios do nordeste do Pará, entre eles: Augusto Correia, Capanema e Curuçá.

Em Belém, uma das primeiras ações do Comando Conjunto Norte foi uma reunião com o Tribunal Regional Eleitoral para definir as estratégias do plano de segurança para o 2º turno das eleições de 2022. (Com informações do g1 Pará — Belém).

