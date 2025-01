Motociclista morre ao colidir contra carro em Parauapebas | PA

Foto: Reprodução | O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (15), na Avenida Parauapebas, no Bairro Nova Carajás

Na manhã desta quarta-feira (15), um trágico acidente ocorreu na Avenida Parauapebas, no Bairro Nova Carajás, em Parauapebas, sudeste do Pará, resultando na morte de um motociclista. O acidente aconteceu por volta das 6h, envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta modelo Honda Biz. A vítima, identificada como Valdivino Alves da Silva, de 43 anos, não resistiu ao impacto e faleceu no local.

De acordo com moradores da região, o acidente foi violento e rapidamente mobilizou equipes do SAMU e da Polícia Militar. Infelizmente, ao chegarem ao local, os profissionais de saúde constataram que Valdivino já estava sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia técnica, que irá apurar as causas do acidente.

A dinâmica da colisão ainda está sendo investigada. Informações preliminares indicam que o condutor do carro, que estava acompanhado da esposa, estaria em direção contrária à via, tentando desviar de um buraco na estrada. Durante a manobra, o carro colidiu com a motocicleta de Valdivino, que seguia em direção à sua chácara.

Testemunhas afirmam que o motorista do carro permaneceu no local por algumas horas, mas, temendo represálias, deixou a cena antes da chegada da polícia. De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo procurou a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

A vítima era operador de máquinas pesadas e estava a caminho de sua propriedade no momento do acidente. O corpo de Valdivino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas. A comunidade está consternada com a tragédia, e os familiares da vítima, que estiveram no local, demonstraram grande sofrimento, preferindo não se manifestar sobre o ocorrido.

A investigação prossegue para esclarecer todos os detalhes da colisão e suas circunstâncias. A Polícia Militar e o Instituto de Criminalísticas continuam a apurar os fatos.

