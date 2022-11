Mulher descobre suposta traição, espera o marido dormir joga gasolina e ateia fogo nele, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na Delegacia de Polícia Civil ainda não foi registrado nenhum Boletim de Ocorrência, conforme apurado pela reportagem. A mulher da vítima seria Raimunda Meireles de Souza. (Com informações do Moju News).

(Foto:Reprodução) – Uma mulher de aproximadamente 30 anos colocou fogo no marido de 30 anos enquanto ele dormia dentro da residência do casal, nesta última segunda (31), em Moju, na zona rural do município, na comunidade Livramento.

You May Also Like