Mulher é flagrada transportando 4 crianças em motocicleta em Novo Progresso

(Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Uma motociclista foi flagrada transportando quatro crianças em uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (13, em uma rua nas proximidades do Lago Municipal , em Novo Progresso. Dos quatro ocupantes, apenas a condutora usa capacete. Os outros três andam espremidos e sem capacete.

Uma das crianças ficam em um espaço onde não há assento, entre o guidão e o banco da moto. O flagrante foi feito por leitor do Jornal Folha do Progresso que pediu para não ser identificado. Ele contou via whatsApp (93) 94046835 que seguia pela rua de acesso ao lago Municipal, para levar à filha à escola quando viu a cena, o que chamou a atenção da família.

“Nós ficamos impressionados com a quantidade de pessoas numa moto. E com a irresponsabilidade da mulher que deveria ser a mãe das crianças. Ali é uma região bastante movimentada. É muito arriscado isso”, seria interessantes vocês noticiarem para chamar atenção da autoridades, avaliou.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera infração gravíssima levar crianças abaixo de sete anos em motos, com multa de R$ 191,54. Além disso, o condutor acumula sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda perde o direito de dirigir.

O motociclista também cometeu outra infração gravíssima ao transportar passageiros sem capacete. Se a mulher fosse flagrada por um agente de trânsito, seria multado e teria a CNH suspensa. Também receberia uma infração média por levar excesso de passageiros. Neste último caso, a multa é de R$ 85,13 e perda de quatro pontos na CNH.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...