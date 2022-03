Fundação Cultural do Pará abre processo seletivo com 100 vagas

Fundação Cultural do Pará, conhecido como Centur, em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Inscrições começam nesta quarta-feira (17). A remuneração pode chegar a quase 3 mil reais.

A Fundação Cultural do Pará divulgou edital para letivo Simplificado para contratação de servidores temporários. As inscrições começam às 0h desta quarta-feira e seguem até às 23h59 do dia seguinte. São disponibilizadas 100 vagas para atuação em Usinas da Paz de seis municípios paraenses. A remuneração vai de R$ 1.306,58 a R$ 2.904,19. (As informações são do g1 PA — Belém).

A seleção é para cargos de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros). O candidato deve preencher o cadastro e anexar a documentação exigida no edital. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os cargos de nível médio são: Assistente de Informática e Assistente Administrativo. Já para nível superior são: Técnico em Gestão Cultural – Biblioteconomia e Técnico em Gestão Cultural – Pedagogia.

Os aprovados vão atuar em Usipaz da Grande Belém e do interior do Pará. Além da capital, há vagas para Ananindeua, Marituba, Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá.

O PSS compreende três fases: Inscrição, análise documental e curricular e entrevista pessoal. Todas são de caráter eliminatório e classificatório.

Confira os documentos exigidos:

Documentação comprobatória da escolaridade;

CPF;

Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável;

Título Eleitoral (Frente e Verso) e Certidão de quitação eleitoral, expedido nos últimos 6 (seis) meses;

Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Técnico, exclusivo para o cargo de Assistente de Informática;

Diploma de especialização, mestrado e/ou doutorado, exclusivo para os cargos de nível superior;

Curriculum Vitae, com foto recente, atualizado em até 3 páginas;

Documentação que comprove a experiência profissional na área ou função a que concorre;

Documentação de qualificação profissional, de acordo com as informações prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição, na área ou função a que concorre e com carga horária compatível com o período de realização do mesmo ;

Carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do sexo masculino;

Comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias,de luz, água ou telefone, que podem estar em nome do candidato, do pai, mãe ou cônjuge. Quando o comprovante de residência não estiver em nome do candidato, este poderá ser apresentado em nome de terceiro, desde que acompanhado de Declaração de Residência.

Certidões Negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal (TRF 1ª Região), Justiça Estadual (TJPA), Polícia Civil do domicílio do candidato, e ainda da Polícia Federal, dentro do prazo de validade específico;

Comprovante de registro no órgão de classe (habilitação profissional), quando a função exigir;

Laudo médico, aos candidatos que concorrerem às vagas de PCDs;

Confira o edital completo do PSS aqui.

