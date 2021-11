Mulher mata marido após ser ameaçada e perseguida em Vera (MT)

Por g1 MT 28/11/2021 16h11 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ela conta que o marido era agressivo e começou a bater nela dentro do bar, para se defender, usou um canivete e perfurou o abdômen de Antoninho Caldas, de 33 anos, na tentativa de se soltar do agressor. Ela também foi fotografada e filmada por populares que viram a discussão.

Segundo ela, no noite anterior, o homem teria a ameaçado de morte e com medo ela acabou dormindo fora de casa. Então, neste sábado o homem foi atrás dela em um bar, no bairro Bom Jesus.

