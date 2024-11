Publicação Nº 225/2024 – SERGIO LUIZ FLORENTINO

O sr. SERGIO LUIZ FLORENTINO, portador do CPF n° 488.507.991-87, proprietário da FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, localizada na RODOVIA BR, KM 1073,2, M/D, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NOVO PROGRESSO a LAR (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) com PROTOCOLO n° 672/2022.

