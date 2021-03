No Pará, homem encontra a ex em bar com o atual namorado e o esfaqueia até a morte

(FotoReprodução) – Cleyton Martins Nogueira, de 39 anos, foi esfaqueado sete vezes e não resistiu aos ferimentos

Cleyton Martins Nogueira, de 39 anos, foi morto com diversos golpes de arma branca, ao que tudo indica uma faca, na madrugada da última sexta-feira (26), no município de Parauapebas, no sudeste do Pará.

Investigadores da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas foram acionados por volta de 1h30, via Centro de Controle Operacional (CCO), para atender a ocorrência. A vítima foi assassinada na rua Itacaiúnas, nas proximidades do cruzamento com a rua Café Filho, no bairro Altamira.

Ciúmes teriam sido a causa do assassinato. Segundo os investigadores da Polícia Civil, Cleyton Martins estava em um bar acompanhado da namorada, uma mulher de prenome Daniela, quando o ex-companheiro dela iniciou uma discussão. Após a briga, o agressor saiu e retornou um tempo depois, com uma faca em punho. Então, o agressor desferiu vários golpes na vítima.

Cleyton tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.Ao portal Correio de Carajás, o delegado Nelson Alves, responsável pelo caso, informou que o agressor já foi identificado. “A própria jovem nos ajudou na identificação desse rapaz, apontando onde ele poderia ter se escondido e onde moraria.

O importante é que ele foi identificado, nós temos inclusive fotos e a qualificação completa dele”, relatou. Segundo o delegado, a vítima foi atingida sete vezes pelo assassino.O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

