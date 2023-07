Nome de Celso Sabino como ministro do Turismo é publicado no Diário Oficial da União

Sabino passa a ser oficialmente ministro do Turismo (Foto:Dida Sampaio / Estadão)

Paraense foi oficializado após ter indicação confirmada na quinta-feira (13)

A nomeação do deputado federal Celso Sabino (União-PA) como Ministro do Turismo foi oficializada nesta sexta-feira (14) por meio de publicação no Diário Oficial.

O ato, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirma a entrada de Sabino no alto escalão do governo e formaliza a saída de Daniela Carneiro da pasta, que reassume seu mandato como deputada federal.

Decreto assinado pleo presidente Lula (Fac-símile)

A nomeação de Sabino era aguardada desde o mês passado, quando o partido União Brasil intensificou a pressão pela substituição. Após mais de um mês de reuniões e negociações, o presidente Lula confirmou oficialmente o nome de Sabino na quinta-feira.

Tanto Sabino quanto Daniela são filiados ao partido, porém, Carneiro solicitou em abril ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua saída da legenda. Devido a esse pedido, ela perdeu o apoio do União, que indicou o nome de Sabino a Lula.

Troca amplia base no Congresso

A troca ministerial foi promovida pelo presidente com o intuito de ampliar sua base parlamentar no Congresso Nacional.

Além do Ministério do Turismo, o União Brasil controla outras duas pastas: Integração Nacional, com Waldez Góes, e Comunicações, com Juscelino Filho. Esses dois ministérios são atribuídos ao senador Davi Alcolumbre (AP).

Lula está negociando outras mudanças com partidos do Centrão, bloco que historicamente oferece apoio a governos em troca de cargos e recursos do orçamento federal. Atualmente, o governo conta com 37 ministérios.

