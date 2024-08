OBMEP divulga lista preliminar de classificados para 2ª fase da 19ª Olimpíada

Foto: Reprodução | Mais de 900 mil alunos farão a 2ª prova da competição científica A OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) divulgou nesta sexta-feira (2) a lista preliminar de classificados para a segunda fase da 19ª edição. Mais de 900 mil alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil farão a prova em 19 de outubro, às 14h30 (horário de Brasília). Para conferir os alunos selecionados, acesse o site da OBMEP neste link. A divulgação dos locais de prova será em 2 de setembro. Em sua 19ª edição, mais de 18,5 milhões de alunos de todas as regiões do país participaram da prova da primeira fase, em junho. Realizada pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), a iniciativa é a maior competição científica do país e alcançou, neste ano, uma cobertura recorde na realização da prova: 99,9% dos municípios brasileiros e mais de 56,5 mil escolas participantes. Neste ano, a OBMEP irá distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Estudantes de escolas públicas e privadas são premiados separadamente. Para estimular cada vez mais a participação dos jovens, a Olimpíada também também oferece uma premiação estadual que leva em consideração o desempenho por unidade da federação. Pelo menos, 20,5 mil medalhas estaduais vão ser distribuídas. Estudantes premiados com medalhas nacionais terão direito a integrar o PIC (Programa de Iniciação Científica Júnior), que oferece aulas avançadas de matemática e bolsa de R$ 300 para alunos de escolas públicas que integram o projeto. Sobre a OBMEP A OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) reúne todos os anos mais de 18 milhões de estudantes de todo o país. Destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, a olimpíada contribui para estimular o estudo da Matemática e identificar jovens talentos da disciplina. Criada em 2005 pelo IMPA e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC). Outros objetivos da iniciativa são promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros acesse material didático de qualidade.

