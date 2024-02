Onça parda de médio porte é flagrada pelas ruas do Núcleo Urbano de Carajás

Nesta quinta-feira (1), equipes de segurança da mineradora Vale foram acionadas por moradores do Núcleo Urbano de Carajás, que fica localizado dentro da Floresta Nacional de Carajás (Flonaca), em Parauapebas, sudeste paraense, para informar que uma onça parda de médio porte foi vista circulando pelas ruas da localidade.

Em comunicado, a Vale confirmou que o felino foi visto no Núcleo de Carajás, área de preservação ambiental e habitat de inúmeras espécies de animais silvestres. “Foi acionado o protocolo de varredura e a equipe de guardas florestais já localizou o felino, o qual está sendo monitorado visualmente pela equipe ambiental, e foi direcionado para região do Cineteatro , logo após a Avenida Karaja, mais próxima da cerca, para ação de afugentamento. As recomendações para moradores e visitantes do Núcleo são evitar caminhadas e atividades ao ar livre, em especial próximos a bosques e em períodos noturnos. A empresa recomenda ainda que o trânsito seja feito de preferência de carro no Núcleo. Em caso de avistamento deve ser acionada a Segurança Empresarial. Para garantir a segurança de moradores, trabalhadores e visitantes, a equipe de Segurança Ambiental da Vale desenvolve ações continuamente, como patrulhamento, monitoramento em tempo real por câmeras e abertura das cancelas de acesso”.

A equipe de reportagens do Portal Pebinha de Açúcar segue acompanhando o caso e traz mais detalhes atualizados a qualquer momento.

Fonte: Pebinha de açucar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/12:34:40

