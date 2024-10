Operação apreende animais silvestres mortos no aeroporto

(Foto: Reprodução) – Parte dos itens estava com passageiros franceses a caminho da Suíça

A Polícia Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Receita Federal realizaram a Operação Hermes no Aeroporto Internacional de Belém, nesta quinta-feira (17/10). Coordenada pelo Núcleo de Fiscalização de Comércio Exterior, a ação resultou na apreensão de diversos artefatos e espécimes da fauna silvestre, como forma de Combate ao Tráfico de Produtos da Biodiversidade e Animais Silvestres.

Durante a operação, foram confiscados três cocares e um chocalho, feitos com penas de aves silvestres; 11 espécimes da fauna brasileira, incluindo duas serpentes, uma cabeça de lagarto, um escorpião, duas rãs, três centopeias e duas lesmas. Os itens e animais – todos sem vida – estavam nas bagagens de passageiros: um dos cocares foi encontrado com uma passageira portuguesa que retornava a Portugal, enquanto os outros dois foram apreendidos com passageiros franceses a caminho de Zurique, na Suíça. Espécimes silvestres também foram localizados com um passageiro brasileiro com destino a Macapá.

Todos os passageiros que transportavam os animais e os artefatos foram autuados por infrações administrativas e os materiais foram apreendidos, em procedimentos feitos pelo Ibama.

