Operação prende duas pessoas por tráfico de drogas

Tratava-se de cocaína em pedra com peso de pouco mais de meio quilo. Na casa de Alemão e Romilson, foram encontrados ainda oito papelotes de maconha. A droga foi trazida de Santarém por um homem identificado como Jacaré, que trabalha na embarcação. Segundo o delegado, Jacaré já estava sendo investigado por seu envolvimento no crime de tráfico de drogas. Segundo informações preliminares, Jacaré era o responsável por trazer a droga na embarcação, onde ele trabalha na função de carga e descarga. Por: Redação Portal ORM

De acordo com as informações, o esquema de venda de drogas era comandado por um homem conhecido como Rangel, de 26 anos, apontado como responsável em receber drogas em uma embarcação que havia acabado de chegar de Santarém ao porto de Alenquer. Após o recebimento da droga, Rangel passou a ser acompanhado pelos policiais para identificar a pessoa que receberia a encomenda.

