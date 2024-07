Palmeiras bate o Atlético-GO, vence a segunda seguida em casa e assume a liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Atlético-GO, na noite desta quinta-feira, por 3 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Verdão foram marcados por Flaco López, Raphael Veiga e Alix (contra). Shaylon, de fora da área, fez o único do Dragão.

Com esse resultado, o time de Abel Ferreira assumiu a liderança da competição, com 33 pontos conquistados. O Atlético-GO chega ao sétimo jogo sem vencer e ocupa o 19° lugar, com 11 pontos.

Ambos os times retornam a campo apenas na próxima quarta-feira, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Atlético-GO enfrenta o Vasco, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19 horas (de Brasília). O Palmeiras mede forças com o Botafogo, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

O jogo – O Palmeiras teve uma falta para cobrar, pelo lado esquerdo, logo antes do primeiro minuto de jogo. Raphael Veiga levantou na área e Gustavo Gómez cabeceou, mas mandou para fora. Não demorou muito para p Verdão abrir o placar. Aos cinco, Gómez lançou para Flaco López, que dominou na área e bateu por cima do goleiro para estufar a rede. Três minutos depois, o Atlético-GO empatou. Rhaldney tocou para Shaylon, que bateu de fora da área e acertou um golaço.

Os visitantes quase marcaram o segundo aos 13. Shaylon cobrou falta na grande área, Marcão cabeceou e acertou a trave. Alix tentou de bicicleta, no rebote, e Weverton defendeu. Por volta dos 22 minutos, Veiga cruzou na área e Gómez cabeceou por cima da meta de Ronaldo. O jogo seguiu muito brigado, mas sem muitas chances claras para as equipes.

O Palmeiras voltou a arriscar apenas aos 44 minutos em um erro de passe de Ronaldo. O goleiro tentou sair, Flaco pressionou, a bola sobrou com Rony, mas o camisa 10 não conseguiu pegar de primeira e foi bloqueado na hora do chute. Na sequência, o camisa 10 bateu cruzado e obrigou o goleiro a defender. Gómez tentou na sobra e mandou para fora. Nos acréscimos, Estêvão recebeu lançamento de Flaco, invadiu a área, driblou a marcação e finalizou para fora, com perigo.

Com seis minutos do segundo tempo, o Palmeiras voltou a ficar na frente do placar. Estêvão fez boa jogada pela direita, tocou para Raphael Veiga, que bateu de frente para o gol para estufar as redes. Sem dar tempo para o adversário, o Verdão ampliou aos sete logo depois do recomeço do jogo. Menino roubou a bola e tocou para Rony, que lançou na medida para Estêvão. O garoto passou pela marcação e finalizou em cima de Ronaldo. A bola rebateu em Alix e morreu no fundo da rede.

Aos 13 minutos, o Palmeiras fez uma pressão e quase fez o quarto. Primeiro, Flaco tentou de cabeça depois de cruzamento de Mayke. Na sequência, Gómez ficou com a sobra na área e foi travado na hora do chute. O Atlético-GO tentou uma resposta com um chute de Roni, de fora da área, que foi bloqueado e sem perigo. Aos 36, o Palmeiras aproveitou mais um erro na saída do Atlético-GO e quase fez o quarto, com Dudu, que acabou vendo Ronaldo defender a chance.

Em seguida, o Dragão teve chance perigosa. Emiliano Rodriguez tentou finalizar ao gol, a bola desviou em Fabinho, bateu em Weverton, e Aníbal conseguiu afastar. Pouco depois, aos 43, Luighi tentou de cabeça após cruzamento de Veiga e mandou por cima do gol. Na sequência, Max saiu livre na cara do gol em contra-ataque, Weverton conseguiu interceptar sem cometer pênalti.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/2024/07:40:53

