Pará é líder em focos de incêndio registrados em agosto no Brasil

(Foto:Reprodução)-Pará registra o maior número de queimadas do Brasil em agosto

Mais de 6600 ocorrências foram registradas em 19 dias de agosto.

O Pará concentrou o maior número de focos de queimadas do Brasil no mês de agosto. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Mais de 6600 ocorrências foram registradas em 19 dias de agosto. Segundo o Inpe, de janeiro a gosto, o Pará só perde para o Mato Grosso em focos de incêndio.

O caso mais recente no Pará ocorreu no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, entre Paraupebas e Canaã dos Carajás. No sudeste do Pará, bombeiros e guardas florestais tentam controlar as chamas no Parque. As chamas terias começado a se espalhar na sexta, em uma área de fazenda. De acordo com o corpo de bombeiros e o Instituto Chico Mendes, o fogo já está controlado na área.

