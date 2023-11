Paulista de 7 anos vence concurso de Mini Miss Mundo em Dubai

(Foto:Reprodução) – A modelo mirim Rebecca Macedo, de 7 anos, foi eleita a nova Mini Miss Mundo nessa quinta-feira (2/11, )nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. Vestida de abelha, a paulista defendeu o Brasil na competição, que contou com 35 candidatas de todo o mundo.

“Foi muito divertido, eu amei participar! Fiz novas amigas, desfilei e usei meu traje de abelha que também venceu”, disse a pequena, em nota à imprensa. Em segundo lugar, ficou a Mini Miss Ucrânia.

Intitulado “Jataí – A abelha solitária”, o traje foi desenhado e confeccionado pela carnavalesca Bruna Bee, com consultoria de Paulo Filho. Além de destacar a criatividade, o vestido tinha como objetivo chamar a atenção para a importância das abelhas, especialmente as que vivem de forma solitária.

Durante o concurso, as participantes passaram por diversas etapas antes da grande final. Entrevista preliminar, apresentação do book e do traje típico foram alguns dos processos. Com esse título, o Brasil se destaca ainda mais nos concursos de beleza infantis.

Rebecca, carinhosamente apelidada de “furacãozinho”, é natural de Arujá, a 42 quilômetros de São Paulo. Filha de um advogado e uma contadora, ela começou sua jornada rumo ao título mundial aproximadamente um ano atrás, quando venceu seu primeiro concurso de beleza.

Fonte: metropoles/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/14:12:55

