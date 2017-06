Polícia Civil cumpre mandado de prisão de foragido durante operação em Itaituba

A Polícia Civil cumpriu, na última sexta-feira, 16, em Itaituba, oeste do Pará, o mandado de prisão preventiva expedido contra Lucas Alexandre Sousa Lima, pelo crime de roubo. A prisão foi cumprida durante a operação Colosso deflagrada neste final de semana em todo o Estado.

A operação contou com a participação de outros órgãos do Sistema de Segurança Pública, como Polícia Militar, Detran, Corpo de Bombeiros e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, com apoio de órgãos municipais.

Em Itaituba, a coordenação da operação Colosso é do delegado Vicente Gomes, titular da Superintendência da Região do Tapajós, e executada pelas Delegacias de municípios da região, da 19ª Seccional de Polícia de Itaituba e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Itaituba (DEAM).

Fonte: policiacivil.PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...