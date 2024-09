Polícia Civil desarticula grupo suspeito de homicídios durante operação em Marabá | PA

Foto: Reprodução | As mortes de Leonardo Nascimento Silva, conhecido como “Léo”, no dia 6 de setembro, e Dheliston da Silva do Nascimento, de 26 anos, no dia 23 de março de 2024, ambas na Folha 6, Nova Marabá, foram o foco da ação policial.

A Polícia Civil de Marabá, sudeste do Pará, realizou uma operação na última sexta-feira (20) que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de quatro adolescentes, como parte das investigações de dois homicídios ocorridos na cidade. As mortes de Leonardo Nascimento Silva, conhecido como “Léo”, no dia 6 de setembro, e Dheliston da Silva do Nascimento, de 26 anos, no dia 23 de março de 2024, ambas na Folha 6, Nova Marabá, foram o foco da ação policial.

A operação, liderada pela delegada Simone Felinto, da Divisão de Homicídios de Marabá, teve início com o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa de dois adolescentes suspeitos de envolvimento nas mortes. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a chegada de um adolescente e de Wemerson dos Santos Rodrigues, que vinham em um veículo de aplicativo. O motorista, identificado como Edilson Dias Florêncio, foi abordado, e dentro do veículo os agentes encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Durante a abordagem, dois adolescentes que estavam na residência tentaram fugir, mas um deles foi rapidamente capturado ao tentar pular o muro de uma casa vizinha. No interior do imóvel, a polícia localizou diversos materiais ilícitos, incluindo 32 pinos de cocaína, 13 pedras de cocaína, 72 porções de crack, 20 porções de maconha, uma balança de precisão, além de sete munições calibre 38 e R$ 298 em dinheiro. Dois celulares também foram apreendidos no local.

Laurinete dos Santos da Cruz, mãe de dois dos adolescentes, chegou à residência durante a operação e se identificou como proprietária do imóvel. Ela foi presa junto com os outros suspeitos e conduzida à 21ª Seccional de Polícia de Marabá, onde as providências legais foram tomadas.

A operação foi um desdobramento das investigações sobre os assassinatos violentos que chocaram a cidade de Marabá. A polícia continua trabalhando para esclarecer os detalhes dos crimes e responsabilizar todos os envolvidos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/2024/12:55:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...