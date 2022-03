Vale Gás: nascidos em novembro e dezembro podem sacar os R$ 100 a partir desta segunda (21) no Pará

Terceira parcela do Vale Gás está disponível — Foto: Reprodução

Benefício de R$ 100,00 pode ser sacado em qualquer agência do Banpará.

Beneficiários nascidos em novembro e dezembro poderão sacar a partir desta segunda-feira (21) a terceira parcela do Vale Gás.(As informações. (As informações são do g1 Pará — Belém).

O benefício de R$ 100,00 é disponível para famílias de extrema pobreza adquirirem o botijão de gás de 13 kg. A consulta e confirmação do depósito podem ser feitas no site do Banpará.

Ao todo, cerca de 100 mil famílias em situação de extrema pobreza estão sendo contempladas, totalizando quase R$ 10 milhões ao Tesouro Estadual.

Para receber o valor, os interessados precisam ter renda per capita (ou seja, por pessoa) igual a zero, devem estar incluídos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e precisam receber o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).

O pagamento é feito com base no calendário elaborado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Confira o calendário de pagamento da 3ª parcela conforme data de aniversário do beneficiário:

14/03 – Janeiro/Fevereiro15/03 – Março/Abril

16/03 – Maio/Junho

17/03 – Julho/Agosto

18/03 – Setembro/Outubro

21/03 – Novembro/Dezembro

