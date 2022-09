Polícia invade casa no Pará e prende 2 líderes de facção em MT

(Foto:Reprodução/GCCO) – O Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO) prendeu dois líderes de uma facção criminosa que atuam no tráfico de drogas e são responsáveis por homicídios em Mato Grosso.

As prisões aconteceram em uma residência em Redenção (PA) na noite desta quinta-feira (22).

De acordo com o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, equipes da GCCO receberam a informação de que os criminosos estavam escondidos naquela região. Por isso, se deslocaram até o local e, após diligências, foi possível localizá-los.

“Eles estavam portando documentos falsos no momento da abordagem e ainda conseguimos apreender uma pistola 380”, disse o delegado.

Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, a dupla estava com mandados de prisão em aberto. Um atuava na região de Juara, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Tapurah no crime de tráfico de drogas. Além disso, o homem é suspeito de ter praticado vários homicídios.

Já o segundo criminoso cuidava do financeiro da facção criminosa e também possuía um mandado de prisão preventiva.

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, correntes, seis celulares, dinheiro e Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) falsificadas.

Os suspeitos foram conduzidos para Delegacia local e foram atuados em flagrante delito. Agora, a Polícia cuida do recambiamento desses criminosos para a prisão em Mato Grosso. (Com informações do MIDIANEWS).

Jornal Folha do Progresso em 23/09/2022/

