Caminhão de R$ 500 mil é apreendido durante fiscalização no Pará

Caminhão avaliado em meio milhão de reais é apreendido no Pará — Foto: Divulgação

No mesmo dia, fiscais da Sefa também apreenderam 47 toneladas de madeira serrada.

Em um dia de fiscalização, equipes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam um caminhão, avaliado em R$ 538 mil, e 47 toneladas de madeira serrada, no Pará. As apreensões ocorreram em unidades de fiscalização distintas onde foram detectadas irregularidades nas notas fiscais e nas documentações tanto do caminhão quanto da carga de madeira.

As ocorrências foram divulgadas na quinta-feira (19), um dia após as apreensões.

Segundo a Sefa, o caminhão, que custa mais de meio milhão de reais, foi apreendido em Dom Eliseu, região nordeste do Estado. O veículo é novo e estava com a nota fiscal irregular.

O documento indicava que a origem do caminhão era Guarulhos (SP) e tinha como destino uma cidade de Pernambuco, portanto estava em uma rota que não condizia com a nota.

Já na Guia de Conhecimento de Transporte, constava que o caminhão teria como destino uma empresa em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) foi lavrado no valor de R$ 90.384.

Em relação a apreensão da madeira serrada, a fiscalização também foi feita na quarta-feira (18), porém no município de Conceição do Araguaia, região sudeste do Pará.

A carga, avaliada em R$ 35.427,14, teria saído de Tucumã com destino a São Francisco (MG). O motorista que dirigia o caminhão desobedeceu a parada obrigatória na unidade de fiscalização.

ma viatura da Polícia Militar seguiu e fez a abordagem ao condutor, que apresentou uma documentação que indicava que a madeira serrada pesava 31 toneladas. Ao ter sido feita a pesagem, os fiscais detectaram que o volume era de 47 toneladas de madeira serrada.

Além disso, a nota fiscal não estava na base de dados da Sefa. Diante das irregularidades e da não identificação da origem real da madeira, os fiscais emitiram três Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor total de R$ 17.609,93, referentes ao ICMS e multa.

A carga foi encaminhada para a Secretaria do Meio Ambiente de Conceição do Araguaia para averiguação sobre a origem da madeira.

