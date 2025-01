Polícia Militar recupera veículo roubado após assalto em posto de combustível na comunidade Santa Júlia, em novo Progresso | PA

Foto: Reprodução | A Polícia Militar de Novo Progresso conseguiu recuperar um veículo roubado durante um assalto à mão armada em um posto de combustível na comunidade Santa Júlia. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (21/01).

Funcionários foram feitos reféns por três indivíduos armados, que levaram dinheiro, cheques e outros objetos de valor. Os criminosos ainda fugiram levando o carro de uma funcionária do posto, aumentando o prejuízo.

Após uma denúncia anônima, o veículo foi localizado abandonado em uma construção no bairro Bela Vista, em Novo Progresso.

Conforme relatos, o automóvel teria sido deixado no local pelos mesmos suspeitos do assalto.

As autoridades continuam investigando o caso e buscando identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações da 47° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/07:53:57

