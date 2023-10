Policia mira loja de peças por receptação de carros roubados em Cuiabá

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Carcaça, contra uma quadrilha envolvida em crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo em Cuiabá.

Ao todo, são dezoito ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e sequestro de bens, cumpridos pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA).

Entre os alvos estão três lojas de autopeças e um ferro velho em Cuiabá. Os nomes das lojas não foram revelados pela Polícia.

São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, além mais sete ordens judiciais de sequestro de todos os veículos registrados nos CPFs dos investigados e medidas cautelares como o bloqueio de contas bancárias e indisponibilidade de bens e valores que superam a casa de R$ 568 mil.

Os trabalhos contam a participação de 35 policiais da DERFVA, peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e servidores da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT).

As investigações iniciadas no mês junho deste ano, apuram a comercialização em estabelecimentos comerciais renomados de componentes e peças de veículos roubados ou furtados, sendo identificado que um dos estabelecimentos investigados teria receptado comprovadamente, pelo menos, quatro veículos roubados/furtados em diferentes estados do país.

Com o avanço das investigações, foi identificada a existência de um grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores de veículos roubados/furtados e associação criminosa, com a utilização de pessoas jurídicas.

As informações apuradas demonstraram que o proveito econômico dos crimes é dissimulado, ocultado e integrado ao patrimônio dos suspeitos, muitas vezes se valendo de terceiros, sendo que familiares estão associados há muito tempo atuando no comércio de peças de veículos automotores, por meio de um emaranhado de pessoas jurídicas que vêm se sucedendo no tempo.

A operação busca o aprofundamento das investigações na apuração da prática dos de crimes de receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, associação criminosa, sonegação fiscal e até mesmo de lavagem de capitais.

Fonte:PJC/MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/11:01:50

