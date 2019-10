Polícia prende suspeito de roubar, intimidar, ameaçar e agredir mais de 20 pessoas da comunidade Maratauna, em Viseu

(Foto:Reprodução) – As investigações dos crimes começaram após um grupo de cerca de 200 pessoas da comunidade protestar contra o suspeito. Cinco vítimas fizeram o reconhecimento do criminoso na delegacia.

Suspeito de roubar, intimidar, ameaçar e agredir mais de 20 pessoas da comunidade Maratauna, foi preso nesta quinta-feira (17), no município de Viseu, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia, ele tem antecedentes criminais de roubo, violência doméstica e familiar.

O mandado de prisão foi expedido e cumprido após cerca de 200 pessoas da comunidade Maratauana protestarem contra o suspeito na delegacia de Viseu no último dia 4, alegando diversos crimes que ele teria cometido na área. A polícia informou ainda que a escola municipal local suspendeu seus trabalhos, porque pais, professores e alunos ficaram com medo do suspeito, que era visto em posse de um terçado na região.

A polícia iniciou as investigações sobre os crimes que teriam sido cometidos pelo suspeito no dia 4 de outubro. Na ocasião, mais de 20 pessoas foram ouvidas e cinco auto de reconhecimentos foram lavrados. O suspeito segue preso na delegacia do município e está à disposição da Justiça.

Por G1 PA — Belém

