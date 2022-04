Polícia recupera moto furtada do Pátio do Ditranp em Novo Progresso

Polícia recupera moto furtada de unidade de trânsito de Novo Progresso e homem é preso. (Foto:Via WhatsAPP)

O Órgão municipal está sendo investigado pela camará municipal, uma CPI esta em andamento.

A CPI investiga denúncia que o veículo foi vendido por servidores do DITRANP , para terceiro.

A policia Militar prendeu nesta terça-feira, 5 de abril de 2022, uma motocicleta furtada no pátio do Ditranp em Novo Progresso.

A motocicleta foi avistada pelo Vigia Adão Souza do DITRANP , em uma residência, que reconheceu como a furtada do pátio, em seguida chamou os agentes para constatar se a moto seria a de origem de furto no início deste ano, do pátio do Ditranp. A denúncia que servidores da entidade facilitaram e autorizaram a saída do veículo por negociação.

Após a constatação que o veículo moto POP, placa QVB 8059 é a moto furtada, a polícia Militar foi chamada e o receptador de nome Rodrigo com o veículo foram levados a delegacia de polícia de Novo Progresso para providências.

Vejam Boletim de Ocorrência da apreensão do veículo



