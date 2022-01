Passageiros vivem momentos de terror durante assalto a ônibus no Pará

(Foto:Reprodução) – Moradores do município de Moju viveram momentos de terror no início da manhã da segunda-feira (24), dentro de um ônibus.

Criminosos armados invadiram o coletivo e roubaram os passageiros, na comunidade Jupuubinha, na zona rural do município.

De acordo com informações, o assalto ao ônibus ocorreu por volta das 6h. As vítimas afirmam que cinco criminosos fortemente armados invadiram o veículo e fizeram os passageiros reféns. As informações são do Debate Carajás

As forças de segurança de Moju foram acionadas e procuram pelo grupo criminoso, que até a publicação desta matéria ainda não havia sido identificado ou preso.

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2022/14:32:13

