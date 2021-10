Por herança, filho e ex-esposa contrataram PM’s para executar empresário em Guarantã (MT)

R$ 20 MI EM BENS – Por herança, filho e ex-esposa contrataram PM’s para executar empresário (Foto: Rogério Florentino / Olhar Direto)

Por herança, filho e ex-esposa contrataram PM’s para executar empresário

Os dois policiais militares presos na manhã desta quarta-feira (20), são apontados como executores do empresário Gilberto de Oliveira Couto, de 46 anos, conhecido com Beto Caça e Pesca, em Guarantã do Norte (709 km de Cuiabá). O homicídio ocorreu no dia 25 de maio e teria sido cometido a mando do filho da vítima e da ex-mulher que queriam ficar com a herança do homem.

Leia também:Presos em Sinop PMs acusados de envolvimento na execução de empresário (ex-morador de Novo Progresso) em Guarantã do Norte (MT)

:Ex-morador de Novo Progresso é assassinado em Guarantã do Norte no Mato Grosso

*Filho, ex-mulher e seu atual namorado são presos como principais suspeitos pela morte de ‘Beto Caça e Pesca’.

Com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Polícia Militar de Sinop, a Polícia Civil de Guarantã do Norte cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão. As investigações apontaram elementos que ligam os suspeitos aos fatos.

A Polícia Civil também já havia cumprido, em julho, mandados de buscas e apreensões na residência de dois policiais militares. Um mês antes, três homens também foram presos em uma fazenda durante cumprimento de mandados de buscas e apreensão, na região de Novo Mundo.

Os mandantes foram presos, porém, conseguiram habeas corpus e acabaram soltos.

O desembargador da Terceira Câmara de Direito Privado, Dirceu dos Santos, concedeu liminar e mandou bloquear bens avaliados em R$ 20 milhões (duas fazendas, gado, caminhonete e outros) que eram disputados por Gilberto e a ex-mulher.

O crime ocorreu na manhã do dia 25 de maio, quando o empresário foi alvejado por aproximadamente quatro disparos em frente a sua residência no bairro Jardim Vitória em Guarantã do Norte.

O corpo da vítima apresentava ferimentos de arma de fogo nas costas e cabeça e estava há aproximadamente quatro metros da sua motocicleta, que também estava caída.

Fonte:Olhar Direto /20 Out 2021 – 15:20

Da Redação – Fabiana Mendes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...