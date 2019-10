Homem é preso por comprar carro roubado por metade do preço e serviços de marcenaria em Santarém

Por G1 Santarém — PA Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PRF, a guarnição abordou o veículo por volta das 14h30 e após consultas foi identificado que o carro foi roubado no estado do Amazonas.

Durante abordagem à veículo, PRF identificou que veículo foi roubado no estado do Amazonas. Homem foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Homem foi levado para a 16ª Seccional de Polícia Civil — Foto: PRF

