Prefeito de Itaituba é dono de fazenda onde PF encontrou armas e 600kg de cocaína no Pará

A PF recebeu informações sobre um esquema de pousos e decolagens diárias de aeronaves de pequeno porte em uma propriedade rural localizada ao sul do município, às proximidades do quilômetro 43 da rodovia Transamazônica, sentido Itaituba-Jacareacanga

“Mas eu tenho a minha consciência tranquila e já mostrei aqui para a Polícia Federal o contrato registrado em cartório, no nome do proprietário mesmo”, concluiu.

O prefeito informou que o processo de venda do garimpo foi todo registrado em cartório, onde consta o avião que foi adquirido no processo, e entregue à polícia.

Em depoimento prestado à Policia Federal, Valmir Clímaco disse que recentemente realizou uma negociação na venda de um garimpo localizado a 60 quilômetros de Jacareacanga, sudoeste do Pará. O interessado deu um avião de entrada e pagaria o resto parcelado. Mas a aeronave negociada não é a que foi a encontrada pela Polícia, uma tipo Baron, em sua fazenda no domingo.

O prefeito de Itaituba, Valmir Clímaco de Aguiar, confirmou à Justiça Federal que é sua a fazenda Borboré, onde foram encontradas armas e quase 600 quilos de cocaína, no último domingo (7). De acordo com o prefeito, o veículo e a aeronave encontrados no local não lhe pertencem.

