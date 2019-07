Mais de 7 mil alunos da rede municipal de ensino em Novo Progresso entram em férias

Aulas do segundo semestre têm início no dia 22 de Julho.

Mais de 7 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Novo progresso entram em férias nesta sexta-feira (05), seguindo o calendário, publicado pela secretaria municipal de educação.

As ferias vai do dia 06/07 até dia 21/07 e retornam as atividades para o segundo semestre no dia 22 de julho, de acordo com resolução da Secretaria. O cronograma garante o cumprimento dos 200 dias letivos, previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), mas cada escola, pode organizar de forma autônoma, o próprio calendário pedagógico e de atividades.

Matrículas e transferências

Ao longo de julho, as escolas recebem matrículas de novos alunos interessados em ingressar na rede municipal. Para fazer o cadastro basta se dirigir à unidade de ensino mais próxima e preencher o formulário. É indicada a apresentação de documento de identidade (certidão de nascimento e RG) e comprovante de residência. No caso de alunos com menos de 18 anos, o cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis.

