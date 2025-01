Preso ex-marido de Sandra Lima, principal suspeito do seu desaparecimento e morte em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Na manhã desta quarta-feira (15), Jeferson, ex-marido de Sandra Lima, de 41 anos, foi preso em Novo Progresso (PA), após a Justiça conceder mandado de prisão solicitado pelos delegados Francisco Adailson C. de Sousa e Francisco Pinheiro Mendes, que lideraram as investigações do caso. Sandra Lima, desapareceu dia 17 de novembro de 2024, e foi encontrada morta em circunstâncias que chocaram a comunidade local, no dia 7 de janeiro de 2025.

Sandra e Jeferson estavam envolvidos na organização de uma rifa beneficente em prol do Lar dos Idosos de Novo Progresso. O prêmio da rifa seria uma caminhonete Montana, que pertencia a Sandra. Antes do desaparecimento dela, Jeferson havia registrado um boletim de ocorrência relatando que sua casa foi invadida e que sofreu uma tentativa de homicídio, o que agora é alvo de novas investigações.

Identificação do corpo

O cadáver em avançado estado de decomposição, encontrado próximo ao aeroporto de Novo Progresso, foi identificado preliminarmente por familiares de Sandra por meio de pertences e roupas encontrados ao redor do cadáver . Contudo, a confirmação oficial depende de exames de DNA. Após a necropsia realizada no Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba, o corpo foi encaminhado para Belém, onde será submetido a exames mais detalhados.

Investigação em andamento

Os detalhes do motivo e da dinâmica do crime permanecem sob apuração policial. Segundo os delegados responsáveis, há fortes indícios que apontam a participação de Jeferson no desaparecimento e morte de Sandra. O caso tem gerado comoção e revolta em Novo Progresso, especialmente por envolver uma ação beneficente que tinha como propósito ajudar a comunidade.

A polícia segue investigando o caso, e novos desdobramentos devem ser divulgados nos próximos dias.

Veja a entrevista que os delegados Francisco Adailson C. de Sousa e Francisco Pinheiro Mendes deram a reportagem local esclarecendo fatos do caso abaixo:

Preso ex-marido de Sandra Lima, principal suspeito do seu desaparecimento e morte em Novo Progresso (PA) Leia mais https://t.co/dg5BSetavi pic.twitter.com/Z2Ob1QDxsV — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 15, 2025

Entenda tudo que ocorreu nos links abaixo das matérias anteriores:

15/01/2025

