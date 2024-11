Organizador de rifa beneficente diz para policia que sofreu tentativa de homicídio em Novo Progresso

Conforme relatos para a polícia, a principal suspeita é sua ex-mulher.

A polícia civil, após tomar conhecimento do caso, prendeu três pessoas e outros dois acusados estão foragidos.

Jeferson Costa, registrou um Boletim de Ocorrência, na delegacia de polícia civil de Novo Progresso, onde relatou que sofreu um atentado por quatro homens e uma mulher, o caso aconteceu na noite deste domingo 18 de novembro de 2024, em sua residência na rua Colômbia, bairro Bela Vista, em Novo Progresso-PÁ.

Jeferson disse que recebeu mensagem via celular da ex-esposa que estava passando mal, que queria descansar na residência, enquanto o mesmo estava na igreja, ao chegar em casa encontrou os vizinhos em frente e a casa toda virada, armários e guarda-roupas ao chão.Para polícia Jeferson passou nomes de quatro suspeitos, além da ex-mulher M.S.,três foram presos, outros dois continuam foragidos.

Jefferson Costa, é um dos organizadores de uma rifa beneficente para a construção do Lar dos Idosos, a rifa é de um veículo usado, que segundo informações custa o valor de R$40 mil reais,e está em nome da ex-mulher.

Jeferson, também acusa as cinco pessoas de terem atentado contra a sua vida e de terem roubado a importância de R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais).

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, conversou com Advogado dos presos, que relatou estar aguardando ter acesso as acusações, segundo ele vai provar que os cliente são inocentes, não sabem porque estão presos,disse.

O Caso está sendo investigado pela policia civil de Novo Progresso no comando do “Delegado Francisco Pinheiro”.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/16:43:36

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

