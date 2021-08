Santos perde para a Juazeirense mas avança às quartas da Copa do Brasil

O Santos está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe perdeu para a Juazeirense por 2 a 0 nesta quinta-feira, no péssimo gramado do Estádio Adauto Moraes, e avançou em função do 4 a 0 na ida, na Vila Belmiro.

O técnico Fernando Diniz poupou os titulares e a equipe reserva não funcionou. O Cancão apostou no jogo aéreo, fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo e assustou o Santos, mas parou por aí.

Na etapa final, Diniz precisou colocar Kaiky, Jean Mota, Lucas Braga, Marcos Guilherme e Carlos Sánchez em campo. Mais encorpado e sem improvisações, o time sofreu menos e se classificou.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Corinthians no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário nas quartas da Copa do Brasil será definido em sorteio.

O Santos começou a partida com a bola nos pés, mas com imensa dificuldade de criar algo no péssimo gramado do Estádio Adauto Moraes.

A Juazeirense, acostumada com esse cenário, apostou no jogo aéreo e foi efetiva. Os donos da casa fizeram dois gols de cabeça, com Ian e Thauan, nos minutos 24 e 27. No primeiro, Ângelo cedeu contra-ataque e Felipe Jonatan perdeu pelo alto. No segundo, João Paulo saiu mal do gol.

Com 0 a 2, o Peixe se resguardou um pouco e sofreu menos até o intervalo. Felipe, porém, seguiu perdendo todas para Ian.

A Juazeirense continuou perigosa no jogo aéreo e quase fez o terceiro gol logo aos dois minutos. Wendell cabeceou e João Paulo defendeu no reflexo. No rebote, Kesley não teve domínio.

Na sequência, porém, a partida teve menos emoção. O Santos veio mais cauteloso para a etapa final e diminuiu o ímpeto do Cancão. E o Peixe criou a primeira chance com Lucas Braga, em finalização cruzada por cima no minuto 22. Aos 30, Vinicius Balieiro cabeceou por cima.

Após o susto, o Santos administrou a derrota de 2 a 0 nos minutos finais e se classificou.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

