Professora pega 20 anos de cadeia por abusar de aluno de 13 anos

(Foto:Reprodução) – A professora Brittany Zamora, de 28 anos, que foi presa em março do ano passado por manter relações sexuais com um aluno de 13 anos, foi sentenciada nesta sexta-feira (12). A jovem pegou 20 anos de prisão, que era a pena mínima, por abuso sexual. A procuradoria e a família da vítima pediram a pena máxima, que seria de 30 anos.

Durante seu testemunho, a professora até pediu desculpa para a vítima e para a família, mas disse que a atitude foi “fora de seu caráter” e que era uma “pessoa boa e genuína”. Ela ainda culpou a mídia e disse que foi a imprensa que a desenhou como um “monstro”. A advogada de Zamora foi ainda mais longe e chegou a culpar o menino de 13 anos, ao dizer que ele “não era uma criança, mas um adolescente que sabia o que estava fazendo”.

Brittany Zamora foi presa em março do ano passado, após os pais da vítima, que não teve seu nome revelado no processo, encontrar conversas íntimas, com direito a fotos da educadora nua, nas redes sociais do menino.

A investigação descobriu que os dois mantiveram relações sexuais por meses, inclusive dentro da Las Brisas Academy, onde ela dava aulas para o menor. A educadora chegou a colocar um outro aluno, de apenas 11 anos, de “guarda” na porta de uma sala de aula enquanto tinha um encontro íntimo com a vítima.

Na época, a atitude do diretor da escola, Timothy Dickey, também foi questionada, uma vez que três estudantes o avisaram sobre um suposto relacionamento entre Zamora e o aluno, mas o diretor optou por não investigar a história e ainda fez uma palestra aos estudantes sobre “os perigos dos rumores e das fofocas.”

Para a procuradoria , que considerou a sentença uma derrota, e a família da vítima não há dúvida do comportamento doloso da educadora. “Zamora atraiu esse garoto, ganhou sua confiança e depois tirou vantagem dele para suprir seus desejos sexuais”, disse a mãe da vítima.

“Ela é uma pedófila como qualquer outro e não seria diferente se ela fosse um homem”, completou a mãe da vítima.

Para a acusação e parte da imprensa local, a professora pegou uma pena mais branda por ser mulher. “Zamora se fez de vítima e colocou a juíza em uma posição difícil”, escreveu Laurie Roberts, colunista do Arizona Central.

O Dia

