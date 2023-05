PSS da Polícia Científica: vagas abertas e salário de até R$ 10,4 mil; confira

As vagas são para os cargos de auxiliar operacional, auxiliar técnico de perícias e médicos. Um dado importante: o salário pode chegar a R$ 10.469,46. (Foto: Agencia Pará)

A Polícia Científica do Pará publicou nesta segunda-feira, 15, no Diário Oficial do Estado, edital dando detalhes sobre o Processo Seletivo Simpplicado (PSS) para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para os cargos de auxiliar operacional, auxiliar técnico de perícias e médicos. Um dado importante: o salário pode chegar a R$ 10.469,46.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 18 e 19 de maio.

O PSS visa o preenchimento de quatro vagas e todas são para contratação temporária.

O Processo Seletivo Simplificado compreenderá as seguintes fases: a) Primeira Fase: Inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório; b) Segunda Fase: Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; c) Terceira Fase: Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.

O candidato não poderá ter tido outro vínculo temporário com a Administração Pública Estadual no período inferior a 06 (seis) meses da data da nova contratação.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição.

